Белгород, , 14:56 — REGNUM Руководитель администрации губернатора Белгородской области Владимир Перцев освобождён от должности. Чиновник оставил пост по собственному желанию, сообщили 13 ноября в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Владимир Перцев освобождён от должности с 12 ноября. С 13 ноября его назначили первым заместителем главы администрации Белгородского района Белгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Белгородского района Анатолий Попков сейчас находится под следствием, его подозревают во взяточничестве. Уголовное дело расследуется в Москве.

Владимир Перцев возглавлял администрацию губернатора с декабря 2018 года. До этого он работал главой администрации Ракитянского района Белгородской области.

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