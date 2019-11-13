Луганск, , 14:55 — REGNUM Около 40 тысяч граждан Луганской Народной Республики (ЛНР) в настоящее время получили российские паспорта. Об этом 13 ноября сообщил замначальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда.

Российский паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Порядка 40 тысяч (жителей ЛНР) уже стали счастливыми обладателями паспортов Российской Федерации», — заявил Найда на церемонии открытия нового отделения миграционной службы в Луганске.

Также он рассказал, что ещё свыше 60 тысяч граждан ЛНР подали заявки для получения в упрощённом порядке российского гражданства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября замначальника миграционной службы МВД ДНР Игорь Скребов рассказал, что более 55 тысяч жителей Донецкой Народной Республики заявили о желании получить российское гражданство, а более 33 тысяч уже получили паспорта России.