Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM В Свердловской области могут провести укрупнение некоторых муниципальных образований. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает «Федерал пресс».

По мнению чиновника, в регионе действительно «многовато» муниципалитетов. Тем не менее, решения будут приниматься только с опорой на мнение жителей.

«Люди у нас консервативны, многим это не понравится», — признал Бидоньков.

Есть опасения, что некоторые политические группы начнут спекулировать данной темой в целях собственного продвижения, считает вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тему укрупнения муниципалитетов предложил обсудить полпред президента по УрФО Николай Цуканов. Чиновник привёл в пример опыт Курганской области.

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