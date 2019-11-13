Екатеринбург, 13 ноября 2019, 14:54 — REGNUM В Свердловской области могут провести укрупнение некоторых муниципальных образований. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает «Федерал пресс».
По мнению чиновника, в регионе действительно «многовато» муниципалитетов. Тем не менее, решения будут приниматься только с опорой на мнение жителей.
«Люди у нас консервативны, многим это не понравится», — признал Бидоньков.
Есть опасения, что некоторые политические группы начнут спекулировать данной темой в целях собственного продвижения, считает вице-губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее тему укрупнения муниципалитетов предложил обсудить полпред президента по УрФО Николай Цуканов. Чиновник привёл в пример опыт Курганской области.
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