Симферополь, , 14:54 — REGNUM Миссии иностранных журналистов — самый эффективный инструмент в деле международного признания российского Крыма. Такое мнение 13 ноября на встрече с иностранными журналистами в Симферополе высказал глава РК Сергей Аксёнов.

«Миссии иностранных журналистов — самый эффективный инструмент в деле признания российского статуса Крыма. Уверен, что с вашей помощью мы сможем донести правду о том, что на самом деле происходит в Крыму, а также привлечь бизнесменов из ваших стран для работы на полуострове», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с рабочим визитом в Крым прибыли делегации иностранных журналистов, представляющие средства массовой информации нескольких десятков зарубежных стран.

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