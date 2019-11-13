Симферополь, 13 ноября 2019, 14:54 — REGNUM Миссии иностранных журналистов — самый эффективный инструмент в деле международного признания российского Крыма. Такое мнение 13 ноября на встрече с иностранными журналистами в Симферополе высказал глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее с рабочим визитом в Крым прибыли делегации иностранных журналистов, представляющие средства массовой информации нескольких десятков зарубежных стран.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: мир и спокойствие граждан – главное достижение