Киев, , 14:45 — REGNUM Норма о разрешении на Украине в рамках земельной реформы продажи до 200 тыс. гектаров земли в одни руки «волнует граждан и является опасной», — заявила журналистам сегодня, 13 ноября, представитель Кабинета министров в Раде Ирина Верещук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Верещук заявила в этом контексте, что «Слуга народа» намерена голосовать в первом чтении «именно такое тело законопроекта», а уже между первым и вторым чтением вносить содержательные правки.

«В комитете по вопросам аграрной и земельной политики говорят, что мы сможем уменьшить количество гектаров, если говорим про одни руки, между первым и вторым чтением», — сказала представитель Кабинета министров в Раде.

ИА REGNUM напоминает, что ранее отдельные депутаты уже заявляли, что в результате проведения на Украине земельной реформы в том виде, в котором предлагает нынешняя власть, 200 человек могут завладеть всей землей, которая попадает в продажу. Это возможно, поскольку в предварительном варианте реформы власти заложили ограничение в 200 тысяч гектаров в одни руки, при том, что всего на Украине будет выставлено 40 млн гектаров.