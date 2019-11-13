Вильнюс, , 14:43 — REGNUM Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, которая руководила страной минувшие десять лет, оказывала давление на руководство коммерческих СМИ через подконтрольных политиков. Об этом сегодня, 13 ноября, во время продолжения судебного процесса вокруг крупнейшего коррупционного скандала в Литве — дела концерна MG Baltic — рассказал бывший соратник Грибаускайте, в прошлом глава партии Саюдис либералов, главный подозреваемый в этом деле Элигиюс Масюлис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Масюлис рассказал в суде, что Грибаускайте во время личных встреч в 2015 году просила руководство MG Baltic, которое контролирует ряд литовских телеканалов и интернет-изданий, положительно освещать её деятельность в противостоянии с на тот момент контролирующих правящую коалицию в парламенте социал-демократами.

Слова Масюлиса подтвердили бывший руководители концерна Романас Раулинайтис и Раймундас Курлянскис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2016 года в Литве не прекращается громкий коррупционный скандал. Весной 2016 года на тот момент у лидера Саюдиса либералов Элигиюса Масюлиса дома и на рабочем месте в парламенте прошли обыски. Было изъято порядка 250 тыс. евро наличными, 106 тыс. из которых были помечены накануне задержания. Предположительно, взятку Масюлис получил от на тот момент одного из руководителей крупнейшего в Литве концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.

Из-за скандала лидирующие по рейтингам либералы осенью 2016 года едва преодолели 5%-й барьер на парламентских выборах. В конце апреля 2018 года дело было передано в суд. Его назвали самым крупным коррупционным скандалом в истории Литвы. Однако в начале мая 2018 года СМИ Литвы опубликовали личную переписку президента Дали Грибаускайте с Масюлисом. Президент писала с неофициального адреса своей канцелярии под псевдонимом «тюльпаны».

Из переписки исходило, что сама Грибаускайте стремилась через Масюлиса сотрудничать с концерном и даже давила на группу-СМИ компании. Переписка вызвала уже политический скандал, а некоторые политики даже не исключили импичмента Грибаускайте, до которого в итоге не дошло. Журналист литовского телеканала LNK, который принадлежит концерну, Томас Дапкус усугубил положение Грибаускайте, рассказав подробности того, как она назначала судьями и прокурорами своих ставленников, которых контролировала напрямую, превратив литовское правосудие в «карманное».

В итоге к скандалу подключились и бывшие руководители страны — премьеры, глава парламента — которые подтвердили, что Грибаускайте, занимая высший пост, увлечённо плела интриги, а не заботилась о государстве. Однако ситуация резко изменилась после того, как в СМИ неизвестные источники (в Литве предполагают, что по заданию самой Грибаускайте) «слили» справку департамента государственной безопасности о 12-летней прослушке журналистов, политиков, предпринимателей концерна и иных лиц. Общая картина рапортов — Литву узурпировала коррупционная олигархия. Справка стала выгодной для Грибаускайте, поскольку она предстала борцом с коррупцией, а не склочницей и интриганкой.