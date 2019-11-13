Мапуту, , 14:42 — REGNUM Дополнительные полицейские подразделения были направлены на западную границу Мозамбика, чтобы предотвратить увеличение числа людей, незаконно въезжающих в страну из Малави, Замбии и Зимбабве. Об этом передает ВВС Africa.

«Иностранцы должны использовать официальные пункты пересечения границы, — заявил представитель полиции провинции Тете Фелисиано де Камара. — Всякий раз, когда мы сталкиваемся с правонарушителями, будут приняты административные меры, включая репатриацию в места происхождения».

Он сказал, что усиленное патрулирование было введено из-за того, что только за последние выходные на 200 человек больше, чем обычно, были пойманы при попытке незаконно проникнуть в провинцию Тете.

Многие мигранты используют Мозамбик в качестве транзитного пункта на пути к экономическому центру южной части Африки, ЮАР.