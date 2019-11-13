Рамалла , , 14:35 — REGNUM Завод по производству боеприпасов и другие объекты палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» уничтожены в секторе Газа израильской авиацией. Об этом говорится в сообщении, распространенном Армией обороны Израиля.

Объекты поражены 13 ноября в результате дополнительного авиаудара по объектам группировки в палестинском анклаве. Среди целей — предприятие по производству боеголовок для ракет и компонентов снарядов на юге анклава, штаб-квартира группировки, оружейный склад, дом ответственного за вооружение члена группировки и судно, которое радикалы намеревались задействовать для атак.

Военные отметили, что члены группировки развернули в секторе Газа сложную сеть объектов по выпуску боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если группировка «Исламский джихад» не прекратит атаки на израильскую территорию, её объекты подвергнутся новым ударам.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху пригрозил «Исламскому джихаду» новыми ударами