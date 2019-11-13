Киев, , 14:34 — REGNUM Земельная реформа, которую сейчас пытается осуществить власть Украины — это не о распродаже земли, это о «восстановлении справедливости», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 13 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер подчеркнул, что речь идет о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем: продать, работать на нем или сдавать в аренду.

«Мы — не старые политики, которые уже восемь созывов подряд из года в год продлевали мораторий, поощряя за бесценок продавать через «серые» схемы землю и сдавать ее в аренду за копейки», — отметил Гончарук.

Также премьер признал, что земельная реформа попросту не может удовлетворить всех, поэтому задача власти — «балансировать интересы всех стейкхолдеров, а не одной определенной группы, устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию».

Он призвал Раду поддержать в первом чтении законопроекты об обороте земли — «для всех нас и для Украины это очень важно».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Рада рассматривает земельную реформу. Все фракции парламента Украины, кроме «Слуги народа», выступают против принятия документа в нынешнем виде. Заседание Рады сопровождается блокированиями трибуны, скандированием лозунгов, столкновениями парламентариев и пр. шоу-эффектами.