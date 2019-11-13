Сухум, , 14:26 — REGNUM 12 ноября исполняющий обязанности главы города Сухум Кан Кварчия на пресс-конференции рассказал журналистам о планах по благоустройству столицы. Об этом сообщает информагентство «Апсныпресс».

Кварчия отметил, что в ходе инспекции по городу были выявлено неблагоприятное состояние зеленых насаждений, многих строений и объектов города. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума рассказал, что уже начаты работы по благоустройство: убирается мусор, проводится покраска на Кяласурском мосту, начаты работы на Синопском вокзале, продолжаются работы по освещению Красного моста, Белого моста. Продавцов уличных торговых точек переместили на новые места на рынке. В будущем планируется установка новых дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и ликвидация огородов вблизи многоквартирных домов.

По мнению Кварчии, городу также необходим план генеральной застройки города и разделение территорий на прогулочную, промышленную и торговую зоны. Однако на это нужны крупные денежные средства.

Напомним, президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Кана Кварчия исполняющим обязанности главы администрации города Сухум 21 октября.

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