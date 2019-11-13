Москва, , 14:23 — REGNUM Ничего кардинально нового по сравнению с предложениями годичной давности в письме президента США Дональда Трампа к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не содержится. Зато позиции самого Трампа в переговорах несколько ослабели, заявил корреспонденту директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя предложение Трампа Эрдогану о сделке на $100 млрд.

«Во-первых, на ужесточение санкций против Турции сейчас настроено большинство конгрессменов. Во-вторых, турки уже получили первую партию С-400 и отказаться от дальнейших поставок технически стало сложнее, чем год назад.

Не очень понятно, зачем Трамп вообще направлял это письмо, разве что оно увязано с какими-то другими уступками США, предложения о которых переданы неофициально.

В таком случае какая-то сделка на предстоящей встрече лидеров возможна. В частности, Эрдогану, реализовавшему в основном свои цели в Сирии и стоящему перед риском втягивания в затяжной конфликт без явных успехов, может быть нужен повод для сворачивания военной операции.

Особенно, если в обмен он получит от США какие-то гарантии или долю в нефтяных потоках из Сирии. А Трамп сможет попиариться, продемонстрировав влиятельность США», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предложил выгодную для Турции торговую сделку на $100 млн и помощь с разрешением ситуации вокруг покупки Анкарой ЗРС С-400.

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