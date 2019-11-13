Ханты-Мансийск, 13 ноября 2019, 14:23 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова ответила тем, кто критикует новые этические правила для чиновников регионального правительства. Свою позицию она высказала на пресс-конференции.
Напомним, чиновникам правительства Югры распоряжением главы ХМАО запрещено нецензурно выражаться в сети интернет, а также ставить лайки под материалами, которые порочат честь и достоинство человека и оскорбляют чувства граждан.
Отметим, что чиновникам ХМАО также запрещено публиковать и поддерживать текстовые и фото-, видео-, аудиоматериалы, содержащие критику существующего конституционного строя и институтов публичной власти
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