Ханты-Мансийск, , 14:23 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова ответила тем, кто критикует новые этические правила для чиновников регионального правительства. Свою позицию она высказала на пресс-конференции.

Напомним, чиновникам правительства Югры распоряжением главы ХМАО запрещено нецензурно выражаться в сети интернет, а также ставить лайки под материалами, которые порочат честь и достоинство человека и оскорбляют чувства граждан.

«Мы нередко сталкиваемся с фактами, когда чиновника упрекают за некую чрезмерную вольность в размышлениях, реакциях на тот или иной факт, размещённый в соцсетях. И мы для этого создали правило, что у людей, облачённых ответственностью за других людей, такого уровня свободы просто нет в принципе. Она ограничена служебной этикой. Этикой того должностного статуса, который чиновник занимает все 24 часа в сутки», — прокомментировала нововведение Наталья Комарова.

Отметим, что чиновникам ХМАО также запрещено публиковать и поддерживать текстовые и фото-, видео-, аудиоматериалы, содержащие критику существующего конституционного строя и институтов публичной власти

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