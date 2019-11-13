Москва, , 14:23 — REGNUM Вернуть доверие к пенсионной системе может отмена повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Но единожды солгав, кто тебе поверит. А наша пенсионная система за десятилетия бездарных реформ сверху донизу заросла паутиной лжи и манипуляции. Вершиной обмана стало повышение пенсионного возраста. Только отменив эту антинародную меру можно вернуть доверие населения», — заявил Миронов.

По его мнению, идея добровольных пенсионных отчислений имеет право на жизнь при одном условии.

«Это деньги самих людей, и распоряжаться своими средствами россияне должны без всяких ограничений — снимать, когда считают нужным и тратить по своему усмотрению. А тут получается, что гражданин вносит свои кровные, а как и когда их использовать, за него решают другие», — указывает парламентарий.