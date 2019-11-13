Асбест, Свердловская область, , 14:22 — REGNUM Спикер гордумы свердловского Асбеста Андрей Самарин покидает местный представительный орган. Областной суд отказался удовлетворить его апелляционную жалобу на решение нижестоящего суда, пишет «Накануне.Ru».

»Решение суда первой инстанции оставлено без изменений», — заявили изданию в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер думы представляет КПРФ. Прокуратура потребовала лишить его мандата из-за неполных сведений в декларации за 2018 год. В августе горсуд принял соответствующее решение. Самарин считает происходящее политической расправой.

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