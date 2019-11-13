Минск, , 14:21 — REGNUM Руководство Белоруссии желает диверсифицировать свои внешнеполитические отношения, не желает «смотреть только на Россию» и рассматривает Евросоюз в качестве второго по важности экономического партнёра, который знает, чего хочет. Об этом в интервью немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Мы находимся в деликатной, очень чувствительной ситуации, — констатировал Макей. — Хорошо то, что мы можем вести торговлю по всем направлениями. В то же время мы располагаемся на линии разрыва между двумя крупными геополитическими игроками. И конфронтация, в которой они оба находятся, влияет на нас и наших соседей. Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада, от которых мы как открытая, экспортоориентированная страна очень страдаем».

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«Важно все, что сближает нас с ЕС. Облегчение визового режима и заключение соглашения о реадмиссии являются для нас исключительно важными. Интерес белорусов познакомиться с Европой огромен. И для нас имеет существенную разницу, будет виза стоить 80 или 35 евро. Растущая интенсивность обменов очень важна для развития нашего гражданского общества», — сказал глава МИД Белоруссии.

Комментируя проблемы с правами человека в Белоруссии, Макей отметил: «Проблема заключается в том, что у нас несколько иные представления о правах человека. ЕС заботится в первую очередь об индивидуальных правах, а мы о социальных правах, таких, как право на труд, на жилье, на образование и социальное обеспечение. У нас старый советский образ мышления и представления о том, что является самым важным».

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«Мы являемся очень молодым независимым государством, которому только лишь 30 лет. До этого времени мы слишком долго жили в Советском Союзе. Это наложило свой отпечаток. Что касается смертной казни: мы не отказываемся от идеи ее отмены в будущем», — рассказал Макей.

«Теперь мы работаем над тем, чтобы изменить это мнение», — добавил он, комментируя проблему применения смертной казни в Белоруссии.

Говоря о проблеме «Брексита», глава МИД Белоруссии сообщил: «Мы очень обеспокоены. Нам бы хотелось видеть ЕС, безусловно, чем-то единым, цельным и сильным. Надежным геостратегическим игроком, который знает, чего хочет».

Причину беспокойства официального Минска он пояснил так: «Поскольку в такой ситуации мы привлекаем намного меньше внимания. Мы хотели бы более активно работать, в том числе в рамках инициативы «Восточное партнерство». Мы сделали предложения по темам энергетической диверсификации, инфраструктуры и цифровизации. Но по многим вопросам нет движения вперед, поскольку внимание ЕС находится где-то в другом месте».