Новосибирск, , 14:21 — REGNUM Новосибирская область направила в Минсельхоз РФ заявку для участия в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, который сегодня, 13 ноября, принял участие в совещании, которое провёл в селе Санниково Алтайского края председатель правительства Дмитрий Медведев.

Травников уточнил, что сейчас идёт защита региональных проектов. В заявку Новосибирской области на 2020 год по направлению ВЦП «Современный облик сельских территорий» включена реализация десяти проектов комплексного развития сельских территорий в семи районах.

«Новосибирская область — не просто высокоурбанизированный регион. Одновременно мы и сильный аграрный регион», — сказал Андрей Травников.

Объём поддержки по данному направлению в Новосибирской области в 2018 году превысил 13 млрд рублей без учёта предоставленной поддержки сельхозтоваропроизводителям.

Отметим, в 2019 году утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Она начинает действовать с 2020 года. Только на 2020 год на реализацию госпрограммы в регионах в федеральном бюджете заложено около 36 млрд рублей.