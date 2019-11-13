Москва, , 14:15 — REGNUM За Африку развертывается качественно новая конкуренция, в настоящее время внимание мирового сообщества к континенту огромно. Об этом 13 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Изменилось значение Африки в жизни нашей планеты. Внимание к региону огромно, — сказала Захарова на международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции». — По целому ряду показателей идет или началась настоящая борьба мирового масштаба за континент».

Она отметила, что если раньше мировые страны боролись за ресурсы Африки, то сегодня идет качественно иная конкуренция за внимание африканских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси состоялось первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка». В саммите приняли участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

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