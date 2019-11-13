Иерусалим, , 14:21 — REGNUM Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» должна прекратить атаки на Израиль из сектора Газа, иначе её позиции подвергнутся новым ударам. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая 13 ноября на заседании правительства.

Израиль полон решимости бороться и защищаться, и если палестинские радикалы рассчитывают ослабить страну путем обстрелов, то они ошибаются. Для них выбор один — прекратить свои атаки или получать все новые и новые удары, подчеркнул глава израильского правительства.

Нетаньяху объявил об уничтожении важных объектов радикалов в течение суток. Так, в секторе Газа 12 ноября был уничтожен командир вооруженного крыла «Исламского джихада» Баха Абу аль-Ата.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно о гибели в палестинском анклаве еще одного командира радикальной группировки Халеда Фараджа.

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