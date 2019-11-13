Белград, , 14:08 — REGNUM Операция Североатлантического альянса против Югославии в 1999 году является «актом агрессии против суверенной страны». Такое заявление сегодня, 13 ноября, в ходе выступления на форуме «Седьмая неделя НАТО в Белграде» сделал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

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Он отметил, что именно из-за этого наследия прошлого отношения Белграда и НАТО «чрезвычайно деликатные».

«Те события мы не можем забыть и всегда будем помнить тех, кто погиб», — приводит ТАСС слова главы сербского внешнеполитического ведомства.

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Дипломат добавил, что, несмотря на разные взгляды на те события, все участники несут ответственность и обязаны сделать всё для сохранения мира в регионе посредством сотрудничества.

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Напомним, вооружённое противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия силами НАТО. До сих пор установить точное количество жертв авиаударов альянса, которые продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года, не удалось. По оценкам Белграда, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ещё 12,5 тыс. человек были ранены.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году были связаны с желанием НАТО продвинуться на восток — к границам России.

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