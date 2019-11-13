Лусака, , 14:08 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу в честь своего 63-го дня рождения во вторник, 12 ноября, помиловал лидера сепаратистов страны, который в 2016 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, осужденный Афумба Момботва призывал к созданию нового государства на западе страны под названием Барозеланд («Королевство народа лози»).

Когда-то эта территория была протекторатом Великобритании, но позднее она стала частью Замбии после обретения страной независимости в 1964 году. По проекту Момботвы, предполагалось, что Барозеланд будет обладать определенной степенью самоуправления.

Помимо освобождения лидера сепаратистов, президент Лунгу также помиловал журналиста Деррика Синжелу. В прошлом году Синжела был заключён в тюрьму за то, что обвинил судебную систему Замбии в получении взяток от коммерческого банка.