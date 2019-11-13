Минск, , 14:04 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель была с самого начала «локомотивом» процесса умиротворения Украины и «сейчас она могла бы снова им стать». Об этом в интервью немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«У нас возникло впечатление, что Зеленский искренне стремится урегулировать этот конфликт на востоке Украины. Поэтому сейчас он нуждается в значительной поддержке», — сказал он.

Глава МИД Белоруссии позитивно оценил ход умиротворения Донбасса, сказав: «Я однозначно говорил бы об успехе. В феврале 2015 года были приняты конкретные решения: перемирие, обмен удерживаемыми лицами, временное прекращение огня. В то же время не все пробелы были заполнены. И сейчас каждая сторона говорит свое, когда нужно объяснить, что сегодня происходит. Тем не менее, я надеюсь, что в скором времени будет возможность для проведения нового саммита в «нормандском» формате».

Министр отметил, что Украина среди стран-партнёров Белоруссии является вторым по величине. «У нас очень хорошие отношения, — сказал Макей. — Мы понимаем, скажем так, логику украинского руководства. Но должен честно сказать, что ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике».

Макей пояснил, что это значит для Минска: «Равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России. Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности».

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