* ИГ — запрещённая в России организация

Ван, Турция, , 14:23 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу на семинаре в отеле Вана заявил: «Мы захватили важнейшего функционера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Данные, которые он сообщил о себе, раскрывают его роль. Его допрос продолжают наши товарищи».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Если даже страны отказываются принимать обратно своих игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они будут экстрадированы без каких-либо различий. Мы не смотрим на то, кто и кого поддерживал. У нас есть своя политика, которую мы неукоснительно реализуем. Кто отступил, тот отступил, а кто выступил против нас, узреет все последствия».

Министр добавил: «Отсюда я хочу особо поблагодарить 2 страны — Германию и Нидерланды. Наши переговоры с немецким МВД и голландским министерством юстиции продлились 5 дней и в конце концов увенчались конструктивными результатами. Мы договорились о том, что те террористы, которые сейчас находятся у нас, были задержаны и находятся под наблюдением в Расулайне и Телль-Абьяде, а районах Джераблус и Азез, вместе с семьями и детьми будут приняты обратно».