Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Молдавия продолжит получать поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ) после того, как в стране будет сформировано новое правительство. Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ Рубена Атояна, распространенном 13 ноября.

Отмечено, что обстановка в Молдавии, где правительство было отправлено в отставку, отслеживается сотрудниками МВФ. Фонд поблагодарил правительство Майи Санду за продвижение реформ.

«Мы готовы поддержать продолжение процесса реформ в Молдове после формирования нового правительства», — говорится в заявлении МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в переживающей политический кризис Молдавии партия социалистов инициировала вотум недоверия правительству. 12 декабря парламент отправил кабинет министров в отставку. Возглавляла правительство с 8 июня 2019 года премьер-министр Майя Санду.

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