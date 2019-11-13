Симферополь, 13 ноября 2019, 13:55 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с уважением воспринимает конструктивные замечания по поводу своей работы, а на огульную критику в социальных сетях старается не обращать внимание. Он этом он заявил 13 ноября на встрече с иностранными журналистами в Симферополе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крым прибыла одна из самых крупных в новейшей истории полуострова делегаций журналистов из стран Европы, Азии и Африки.
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