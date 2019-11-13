Симферополь, , 13:55 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с уважением воспринимает конструктивные замечания по поводу своей работы, а на огульную критику в социальных сетях старается не обращать внимание. Он этом он заявил 13 ноября на встрече с иностранными журналистами в Симферополе.

«Я всегда благодарен любому критичному взгляду со стороны, и что всегда с уважением относится к любым справедливым замечаниям. Но настоящих блогеров, к сожалению, мало. Зато у нас сейчас много представителей украинской диванной армии работает. Они тоже себя называют блогерами. Но я так не считаю», — отметил глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крым прибыла одна из самых крупных в новейшей истории полуострова делегаций журналистов из стран Европы, Азии и Африки.

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