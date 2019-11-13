Джакарта, , 13:46 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с послом Малайзии в Индонезии Дато Заенал Абидин Бакаром в министерстве обороны страны в Джакарте, сообщает Kompas.

В ходе встречи посол Малайзии выразил надежду, что отношения дружбы и сотрудничества между Индонезией и Малайзией могут стать более тесными.

«Тесные отношения между оборонными ведомствами Индонезии и Малайзии очень важны для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», — заявил посол Малайзии.

Прабово Субианто также принял делегацию Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Визит в Индонезию был осуществлен с целью участия в 15-м ежегодном совещании по военно-техническому сотрудничеству между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии встретился с послами США и Саудовской Аравии в Джакарте.

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