Москва, , 13:44 — REGNUM Законопроект о «гонораре успеха» для адвокатов Госдума приняла законопроект во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парламентарии поддержали предложение ввести «гонорары успеха» — условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи.

Поправками уточняется, что «гонорары успеха» не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») напомнил, что «гонорары успеха» применяются во многих государствах и применялись в России в дореволюционный период. Механизм позволяет получить квалифицированную юридическую помощь гражданам, которые на момент заключения соглашения с адвокатом ограничены в денежных средствах, но в случае выигрыша смогут выплатить причитающееся адвокату вознаграждение.

«Законодательное закрепление «гонораров успеха» позволит обеспечить прозрачность деятельности адвокатов и пополнить бюджет, как самих адвокатов, так и государства, — сказал Крашенинников.