Казань, , 13:44 — REGNUM Правительство Татарии планирует подготовить поправки в региональный закон о митингах в связи с недавним решением Конституционного суда РФ. Уже в 2020 году в республике могут разрешить проводить митинги и акции протеста у зданий органов государственной власти, несмотря на то, что ранее такие мероприятия активно блокировались.

По словам депутата Госсовета Татарии Шакира Ягудина («Единая Россия»), соответствующий законопроект рекомендовал парламенту рассмотреть Комитет по законности и правопорядку. Он уточнил, что уже сейчас нормы республиканского закона о запрете акций у зданий госорганов «не действуют».

В то же время глава фракции КПРФ в Госсовете Татарии Артем Прокофьев заявил, что коммунисты подготовят свой законопроект, который будет внесен в парламент до конца текущего года, сообщает «Коммерсантъ-Казань».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября КС РФ признал региональные запреты на проведение публичных акций возле зданий органов госвласти незаконными. Аргументы о помехе для общественного транспорта и затруднении доступа к объектам социальной инфраструктуры, полагает суд, не могут являться причиной отказа в проведении публичных мероприятий.

Нижегородские коммунисты, опираясь не решение КС РФ, уже внесли в местное Заксобрание законодательную инициативу об отмене запрета на проведение митингов, шествий и пикетов на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода.