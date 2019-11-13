Урай, Югра, , 13:43 — REGNUM Полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Тимур Закирзянов стал главой города Урая (Югра).

12 ноября 2019 года на заседании городской думы Урая депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на пост мэра.

Ранее Тимур Закирзянов занимал должность начальника сервисного центра «Урайэнергонефти» ЗСРУ «Лукойл-Энергосети», был членом постоянной комиссии по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности; членом комиссии по противодействию коррупции при Думе города Урай.

Награждён благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации (2015г).

«Участие в конкурсе «Лидеры России» дало мне осознание собственных сил и возможностей, понимание, какие трудности могу преодолеть, но главное — осмысление масштабности происходящего в нашей стране. Живое общение в полуфинале конкурса, работа с экспертами, совместные решения различных кейсов — это крайне ценно. Я не первый год руководитель. И могу оценить важность коллективной работы. Этот конкурс доказал, что командой можно достичь успеха, реализуя вместе социально значимые проекты. Конкурс «Лидеры России» действительно работает. Как руководитель большого предприятия я мог бы остановиться, но мне интересно развиваться дальше, работать над новыми свершениями. Кстати, я принимаю участие и в новом, третьем сезоне конкурса «Лидеры России». Надеюсь, в этот раз дойду до суперфинала», — отметил новый мэр Урая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017−2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018−2019 гг.) — 227 тысяч заявок. В сезоне 2019−2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистраций, 22 272 подано на трек «Наука» и 9 745 — на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

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