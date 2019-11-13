Кабул, , 13:44 — REGNUM Дата объявления предварительных итогов выборов президента Афганистана снова отложена. Об этом 13 ноября сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на члена Независимой избирательной комиссии (НИК) страны Оранга Зеба.

По словам члена НИК, назначенное на 14 ноября объявление предварительных итогов выборов президента Афганистана снова откладывается.

Также Зеба сообщил, что причиной такой новой отсрочки стала напряженность, которая возникла при пересчёте голосов избирателей.

Отметим, выборы президента страны состоялись в Афганистане 28 сентября текущего года и их первые предварительные результаты должны были быть объявлены 19 октября, однако председатель НИК Хава Алам Нуристани объявила тогда об отсрочке и назвала новой датой оглашения 14 ноября.