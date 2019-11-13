Москва, 13 ноября 2019, 13:40 — REGNUM Единственный способ сохранения территориальной целостности Украины с сугубо экономической точки зрения — это заместить украинских олигархов глобальными корпорациями, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя дебаты, которые развернулись на Украине вокруг планов её правительства разрешить продажу земли иностранным гражданам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фракция президента Украины Владимира Зеленского заблокировала трибуну Верховной рады Украины с тем, чтобы не допустить срыва своими оппонентами рассмотрения законопроекта, который снимет запрет на продажу земли.
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