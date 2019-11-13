Москва, , 13:40 — REGNUM Единственный способ сохранения территориальной целостности Украины с сугубо экономической точки зрения — это заместить украинских олигархов глобальными корпорациями, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя дебаты, которые развернулись на Украине вокруг планов её правительства разрешить продажу земли иностранным гражданам.

Дележ Цитата из кф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР

«Смысл этого закона очень прост. Люди здесь вообще ни при чём. Это вопрос о том, будет ли украинская земля контролироваться украинскими олигархами, так называемыми агробаронами, или она будет контролироваться иностранными инвесторами, — сказал Делягин. — Причём не только из Германии или Китая, но и из России тоже. Просто наши туда заходят через офшорные зоны. Единственный способ сохранения территориальной целостности Украины с сугубо экономической точки зрения — это заместить украинских олигархов глобальными корпорациями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фракция президента Украины Владимира Зеленского заблокировала трибуну Верховной рады Украины с тем, чтобы не допустить срыва своими оппонентами рассмотрения законопроекта, который снимет запрет на продажу земли.

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