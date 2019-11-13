Минск, , 13:42 — REGNUM Белоруссия считает Россию основным союзником, но считает необходимым диверсифицировать отношения. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном 13 ноября на сайте белорусского МИД.

Он отметил, что Минск хотел бы поддерживать сбалансированные отношения со всеми, Россия при этом рассматривается как основной союзник и естественный сосед, но это не означает ориентации Минска только на Москву.

«В последний раз во время крупного мирового финансового кризиса мы узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики», — пояснил Макей.

Вторым по важности экономическим партнером для страны является Евросоюз, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, чтоБелоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.

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