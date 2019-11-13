Москва, , 13:37 — REGNUM В последние годы за рубежом значительно — более чем в два с половиной раза — возросло количество русскоязычных эфирных радиостанций. Об этом сегодня, 13 ноября, в ходе выступления на международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Дипломат уточнила, что такая тенденция, свидетельствующая о возрастающем значении радио и радиослужбы, отмечена как в дальнем, так и в ближнем зарубежье. По её словам, за период с 2010 года по 2018 год число русскоязычных эфирных радиостанций за рубежом увеличилось с 175 до практически 500.

Захарова отметила, что все это происходит в непростой геополитической обстановке — Запад всё чаще пытается блокировать новостной контент в интернете. При этом случаи блокировки радиочастот все-таки единичны, подчеркнула дипломат.

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«В этом смысле роль радио становится особенной, — приводит ТАСС слова представителя российского внешнеполитического ведомства. — У нас есть примеры блокировки, в том числе и частот, и сигналов. Дикость для XXI века, но примеры есть».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в ходе заседания Совета по русскому языку президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал наличие тревожных сигналов по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается.

Глава государства считает, что интерес к русскому языку в мире напрямую зависит от роста благосостояния и экономической мощи России. Если это влияние будет высоким, то и интерес к русскому языку возникнет автоматически.

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