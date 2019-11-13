Тбилиси, , 13:31 — REGNUM 13 ноября парламент Грузии продолжает обсуждение проекта о переходе к пропорциональной избирательной системе. Об этом сообщает агентство Интерпрессньюс.

Накануне 12 ноября в пленарном заседании началось обсуждение законопроекта, которое привело к словесным перепалкам между парламентариями. Дело дошло и до физического противостояния. В результате депутаты не успели ни завершить обсуждение законопроекта, связанного с изменениями избирательной системы, ни проголосовать за него. Некоторые представители парламентского большинства выступили против перехода на пропорциональную избирательную систему.

Оппозиционные и независимые депутаты назвали происшедшее «бездарно поставленным спектаклем» и указали, что правящая партия на самом деле не намерена менять избирательную систему.

Утром 13 ноября в офисе правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» прошло заседание большинства под руководством партии председателя Бидзины Иванишвили. После заседания лен большинства парламента Грузии Реваз Арвеладзе заявил, что мнение Иванишвили по поводу пропорциональной системы не изменилось. Арвеладзе заверил, что противников законопроекта немного, и проект будет принят.

Другой представитель большинства Дмитрий Хундадзе после заседания заявил, что продолжит борьбу за то, чтобы законопроект о пропорциональной системе провалился.

В свою очередь лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил, что если не произойдет перехода на пропорциональную систему, оппозиции и гражданам не останется иного пути, кроме как выйти на улицу.

Мнение западных партнеров Грузии выразил руководитель офиса Совета Европы в Грузии Кристиан Урсе, который выразил надежду, что обещание о переходе на пропорциональную систему будет выполнено. «Летом, когда была заявлена инициатива о переходе на пропорциональную систему, докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали эту инициативу», — сказал Кристиан Урсе.

Напомним, переход к пропорциональной избирательной системе стал одним из требований оппозиции в Грузии летом 2019 года.