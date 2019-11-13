Донецк, 13 ноября 2019, 13:19 — REGNUM В районе поселка Петровское начались мероприятия по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов, сообщают 13 ноября Новости Донецкой Республики.
«Сегодня на участке разведения сил и средств в Петровском силами МЧС начаты противоминные мероприятия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте присутствуют офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и пресс-служба управления Народной милиции ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября представитель Народной милиции ЛНР рассказал, что украинские силовики минируют территорию возле населённых пунктов на подконтрольной им территории Донбасса.
Ранее Россия приветствовала разведение войск в районе Петровского, отметив, процесс проходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены «нормандской четверкой» и минской контактной группой.
Читайте также: Украинские силовики обстреляли ДНР 15 раз за минувшие сутки — СЦКК