Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM Новая процедура по согласованию бюджетных расходов, которую предложил спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, может остановить весь бюджетный процесс. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

По словам градоначальника, в мэрии не против предоставлять парламентариям всю необходимую информацию. Другое дело, что предложенный вариант согласования расходов является очень «сложным».

»Фактически мы с вами остановим работу, потому что не получится ничего провести быстро», — считает Высокинский.

Тем не менее чиновники настроены садиться и договариваться с парламентариями, подчеркнул глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер гордумы внес проект положения о формировании бюджета. В документе предложен новый порядок по согласованию расходных статей бюджета.

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