Джакарта, , 13:16 — REGNUM В индонезийской горнодобывающей ассоциации заявили, что к концу 2019 года квота на экспорт никелевой руды составит 8 млн тонн, сообщает Antara.

«Наша экспортная квота до конца года составит от 7 до 8 млн тонн», — заявила генеральный секретарь горнодобывающей ассоциации Мейди Катрин Ленгки.

Издание отмечает также, что цена на никель для внутреннего рынка была согласована на уровне 30 долларов за метрическую тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарская железнодорожная компания Stadler Rail совместно с индонезийской компанией PT INKA построит завод в городе Баньюванги на острове Ява.

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