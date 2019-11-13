Минск, , 13:14 — REGNUM Белоруссия страдает от конфликта между Западом и Россией, считая необходимым укреплять отношения с ними. Об этом в интервью немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Издание отметило: «Белоруссия долгое время считалась политически зависимым довеском России. С начала конфликта на Украине Минск тем не менее всё более видит себя в роли посредника».

Глава МИД Белоруссии в данной связи констатировал: «Мы находимся в деликатной, очень чувствительной ситуации. Хорошо то, что мы можем вести торговлю по всем направлениями. В то же время мы располагаемся на линии разрыва между двумя крупными геополитическими игроками. И конфронтация, в которой они оба находятся, влияет на нас и наших соседей. Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада, от которых мы как открытая, экспортоориентированная страна очень страдаем».

«Мы рассматриваем Россию в качестве основного союзника, как нашего естественного соседа», — сказал Макей.

«Но это не означает, что мы должны смотреть только на Россию», — уточнил он.

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«В последний раз во время крупного мирового финансового кризиса мы узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики. Поэтому мы хотели бы диверсифицировать наши отношения и рассматриваем Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера, — сообщил глава МИД Белоруссии. — Нам бы хотелось иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире».

По его словам, Минск хотел бы иметь «равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России». При этом Минск не желает «повторять ошибок Украины», но стремится «учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС».

«В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару. Поэтому руководство Белоруссии приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий», — напомнил глава МИД Белоруссии, комментируя сближение с Китаем.

Макей поведал также о своём желании: «Чтобы Белоруссия стала Швейцарией Восточной Европы».