Тбилиси, , 12:56 — REGNUM Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили предупредила правящую партию Грузии о возможных неблагоприятных последствиях проводимой ею политики и заявила о недопустимости вступления страны в НАТО. Свою позицию Инашвили изложила во время выступления в передаче «Свободное видение» на грузинском Первом канале.

Ирма Инашвили «Мы должны быть реалистами и защитить интересы нашей страны. Эти интересы ни одна платформа так не защитит, как военный нейтралитет»

Так вице-спикер прокомментировала заявление исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» депутата Ираклия Кобахидзе о том, что он считает невозможным вступление в коалицию с «Альянс патриотов Грузии» после парламентских выборов 2020 года из-за позиции Альянса в вопросе о вступлении Грузии в НАТО.

Ирма Инашвили «Я еще раз хочу сказать «Грузинской мечте» и ее лидерам — вы ведете такую политику, судьбоносную, что не то что коалиция, может получиться так, что вообще партнеров днем с огнем не сыщете»

«Альянс патриотов Грузии» утверждает, что Грузии необходима нормализация отношений с Москвой. С лета 2017 года депутаты партии периодически по собственной инициативе ездят в Москву на неофициальные встречи с членами Госдумы и сенаторами Совета Федерации России.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Партия Бурджанадзе и ГПЦ считают необходимым прямой диалог с Москвой