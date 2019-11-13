Тбилиси, 13 ноября 2019, 12:56 — REGNUM Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили предупредила правящую партию Грузии о возможных неблагоприятных последствиях проводимой ею политики и заявила о недопустимости вступления страны в НАТО. Свою позицию Инашвили изложила во время выступления в передаче «Свободное видение» на грузинском Первом канале.
Так вице-спикер прокомментировала заявление исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» депутата Ираклия Кобахидзе о том, что он считает невозможным вступление в коалицию с «Альянс патриотов Грузии» после парламентских выборов 2020 года из-за позиции Альянса в вопросе о вступлении Грузии в НАТО.
«Альянс патриотов Грузии» утверждает, что Грузии необходима нормализация отношений с Москвой. С лета 2017 года депутаты партии периодически по собственной инициативе ездят в Москву на неофициальные встречи с членами Госдумы и сенаторами Совета Федерации России.
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