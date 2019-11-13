Киев, , 13:15 — REGNUM Фракция президента Украины Владимира Зеленского заблокировала трибуну Верховной рады Украины с тем, чтобы не допустить срыва своими оппонентами рассмотрения законопроекта, который снимет запрет на продажу земли. Заседание Рады 13 ноября транслировал телеканал украинского парламента.

«Мы сегодня «закопаем» вашу коммуняцкую идеологию окончательно!», — заявил в повышенном тоне представитель «Слуги народа» Никита Потураев, который также сказал, что этим законом депутаты его фракции «вернут землю людям», ранее у них «украденную» ещё в советские времена.

Также он назвал депутатов, которые выступают против снятия запрета на продажу земли «ворами».

Отметим, против законопроекта о возможности продажи земли выступают фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко и группа «За будущее». У фракции «Слуга народа» есть т.н. монобольшинство в Раде (252 места), которое позволяет ей принимать решения вне коалиции с другими фракциями. При этом ряд её депутатов выступил против данного законопроекта.