Прага, , 12:52 — REGNUM Посла России Александра Змеевского вызовут в МИД Чехии из-за запрета деятельности организации «Человека в беде» на территории Российской Федерации. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, находящийся с рабочим визитом в Эфиопии.

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Глава чешского внешнеполитического ведомства намерен потребовать объяснений в связи с внесением этой организации в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

«Человек в беде» является уважаемой организацией, которая обеспечивает поддержку прав человека и демократии в мире, — подчеркнул министр в Twitter. — Названные причины запрета её деятельности в России считаю абсурдными».

Глава МИД Чехии добавил, что запрет деятельности правозащитной организации «свидетельствует о состоянии с правами человека в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 ноября, Министерство юстиции РФ внесло организацию «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Это было сделано на основании решения заместителя генерального прокурора РФ.