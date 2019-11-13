Кишинёв, , 12:53 — REGNUM Политический кризис в Молдавии, который привел к отставке правительства, с беспокойством воспринимается российским посольством. Об этом говорится в опубликованном 13 ноября сообщении дипмиссии в Facebook.

«Посольство Российской Федерации в Республике Молдова внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса», — отмечено в сообщении.

Российская сторона выступает за сохранение внутриполитической стабильности в интересах молдавских граждан и верховенства права в стране, добавили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне политического кризиса в Молдавии произошел раскол в правящей коалиции. Правительство страны во главе с Майей Санду 12 ноября было отправлено парламентом в отставку. Вотум недоверия правительству инициировали социалисты.

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