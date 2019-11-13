Ташкент, , 12:50 — REGNUM Заместителем министра инновационного развития Узбекистана назначен 28-летний Олимжон Туйчиев, сообщает 13 ноября издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева.

Отмечается, что до своего назначения чиновник возглавлял управление инновационного развития, а также работал директором специализированной государственной общеобразовательной школы-интерната им. Мирзо Улугбека.

Олимжон Туйчиев родился в 1991 году. Окончил Туринский политехнический университет в Ташкенте. Известен своим изобретением робота с дистанционным управлением, выполняющим различные команды на узбекском языке.

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