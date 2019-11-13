Найроби, , 12:45 — REGNUM Один из трех судей, председательствующих в рассмотрении спора о морской границе между Кенией и Сомали, заявил, что не может принять решение из-за недавнего сокращения судебного бюджета. Судьи Каньи Кимондо, Роберт Лимо и Энтони Мрима должны были вынести свое решение о том, должна ли Кения выйти из морского спора с Сомали в Международном суде в Гааге. Однако в уведомлении, адресованном адвокатам, участвующим в деле, заместитель секретаря Отдела конституционных прав и прав человека заявил, что решение будет вынесено после уведомления. Сокращение бюджета сделало невозможным для судей собираться и выносить решения. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

«Обратите внимание, что вышеуказанное решение, которое должно было быть вынесено одним из трех судей, теперь будет вынесено после уведомления. Стороны будут уведомлены о дате нового заседания через своих адвокатов, как только будут даны указания. Мы сожалеем о причиненных неудобствах», — говорится в уведомлении.

Казначейство Кении сократило бюджет судебной системы в прошлом месяце, сославшись на нехватку доходов и необходимость мобилизовать средства для программы «большой четверки» президента Ухуру Кеньятты.

Ранее министр иностранных дел Кении Моника Джума и Управление по международным границам Кении заявили суду, что они предприняли односторонние шаги, рассчитанные исключительно на защиту территориальной целостности Кении и ее политической независимости.