Джакарта, , 12:33 — REGNUM Правительство Индонезии обратилось к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой о добросовестности в вопросе о пальмовом масле во время переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ЕС, сообщает Antara.

Внутреннее исследование ЕС показывает, что масличная пальма — не единственный продукт, который потенциально может иметь высокий углеродный след или просто оказывает влияние на окружающую среду. Фактически, углеродные следы также можно найти в других продуктах, таких как соевое и подсолнечное масло.

Напомним, Индонезия и Европейский союз начали переговоры о всеобъемлющем торговом партнерстве в 2016 году. Последняя встреча между сторонами состоялась 17−21 июня в Джакарте, чтобы провести восьмой раунд переговоров.