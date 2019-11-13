Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» проводит прагматичную и правильную политику. В связи с этим опасность повторения военных действий сведена до минимума. Об этом Гарибашвили 13 ноября рассказал в интервью грузинской телекомпании Imedi.

Такой успех грузинской власти, считает министр обороны, является следствием «осмысленной и разумной политики правления» лидера правящей партии олигарха Бидзины Иванишили. Гарибашвили подчеркнул, что нынешние власти страны являются единственными, во время правления которых республика не вела войн и не теряла территории.