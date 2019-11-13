Киев, , 12:35 — REGNUM Шахтеры Украины заявили о «трудовом конфликте» с министерством энергетики страны, от которого они требуют погашения долгов по заработной плате. Об этом 13 ноября написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Независимый профсоюз горняков Украины объявляет о национальном трудовом конфликте с министерством энергетики и защиты окружающей среды с единственным требованием — немедленно выплатить шахтёрам задолженность по заработной плате, которая сформировалась по состоянию на 13 ноября», — написал в своем сообщении Волынец.

Также он отметил, что в результате длительного и массового нарушения конституционного права на своевременную оплату труда, десятки тысяч семей шахтеров лишены средств на существование.

Кроме этого, Волынец указал, что профсоюзом будут привлечены для решения данного вопроса правоохранительная и судебная система, а также международные организации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября горняки шахты «Горная» в подконтрольной Киеву части ЛНР отказались выходить на поверхность, протестуя против невыплаты заработанных ими денег.