Тегеран, , 12:35 — REGNUM 12 ноября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ходе ежедневной пресс-конференции заявил, что диалог является единственным верным путем решения региональных проблем. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, Иран всегда настаивал на диалоге, как на основном способе решения политических проблем, поэтому Исламская республика будет вести за переговоры в случае разногласий со своими странами-соседями. Аббас Мусави подчеркнул, что Ближний Восток остро нуждается в диалоге, который остановит кровопролития на территории Йемена и Сирии.

Официальный представитель МИД отметил, что за последние несколько лет Иран представил несколько инициатив, которые помогут решить ближневосточные проблемы на многосторонней основе, среди которых: заключение пакта о ненападении между странами региона, созыв Форума «Региональный диалог», а также «Ормузская мирная инициатива» президента ИРИ Хасана Рухани. Аббас Мусави призвал арабские страны присоединиться к усилиям Ирана.