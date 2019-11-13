Тбилиси, , 12:24 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело и начало расследование факта, случившегося у офиса Народного защитника Грузии 12 ноября, который расценивается как попытка давления на омбудсмена.

Об этом сообщила пресс-служба МВД. Речь идет об инциденте, участником которого был один из лидеров движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе. Вместе с соратниками он пришел к офису омбудсмена и намеревался обсудить с народным защитником Нино Ломджария и представителями ее офиса факт показа в Тбилиси фильма «А потом мы танцевали».

Премьерный показ этого фильма проходил в кинотеатрах Тбилиси и Батуми с 8 по 11 ноября и вызвал большой ажиотаж в грузинском обществе из-за освещения темы мужеложества на фоне повествования об ансамбле грузинских народных танцев.

Движение «Грузинский марш» и другие сторонники так называемых традиционных ценностей в знак протеста устроили масштабные акции протеста у кинотеатров и пытались сорвать сеансы, но МВД мобилизовало подразделения полиции и спецназа, которые обеспечили просмотр фильма. Тем не менее, в ходе акций протеста произошло несколько столновений и были нанесены физические оскорбления пришедшим на просмотр фильма политикам и общественным активистам.

Сандро Брегадзе собирался обсудить показ фильма, а также незаконные, по его мнению, съемки в этом фильме детей и выслушать позицию омбудсмена, но на встречу с Нино Ломджария он допущен не был.

Под предлогом незаконного ограничения свободы его передвижения (в данном случае — в офисе омбудсмена) Брегадзе вызвал экипаж патрульной полиции. Его действия в МВД расценили как попытку вмешательства в деятельность народного защитника и оказания на нее давления.