Нуук, Дания, , 12:30 — REGNUM Главы МИД Дании и Гренландии Еппе Куфуд и Ане Лоне Баггер отправились в Вашингтон для встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает 12 ноября радиостанция Kalaallit Nunaata Radioa.

Как говорится в заявлении МИД Дании, целью поездки является продолжение диалога с США о событиях в Арктике и Гренландии. Также датское дипломатическое ведомство отмечает, что приветствует участие Соединённых Штатов в проектах Гренландии.

Как передавало ИА REGNUM, Гренландия является автономной территорией Дании с правом создавать собственное правительство. Летом президент США Дональд Трамп высказал предложение о покупке Дании данного острова, на что сразу в Копенгагене ответили твердым отказом.

Также стало известно, что Вашингтон планирует в Гренландии открыть консульство. В то время, как власти намерены наращивать сотрудничество с США, жители острова опасаются политики Трампа.

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