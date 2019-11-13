Тегеран, , 12:38 — REGNUM 12 ноября Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Китай твердо убежден, что односторонний выход США из СВПД и политика максимального давления Вашингтона на Тегеран являются причинами нынешнего политического кризиса. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, США должны отказаться от своего «неправильного поведения» и создать условия для деэскалации кризиса вокруг «ядерной сделки». Он также призвал Иран и европейские страны проявлять сдержанность в отношении политики Вашингтона и продолжать соблюдать свои обязательства по соглашению.

«Китай поддерживает усилия МАГАТЭ по урегулированию кризиса вокруг СВПД и будет работать с организацией пока конфликт не будет исчерпан», — подчеркнул Гэн Шуан.

Раннее Иран заявил о четвертом частичном приостановлении обязательств по «ядерной сделке». Впервые Иран частично отказался выполнять соглашение в июле 2019 года в ответ на выход из него США и последующее возобновление односторонних санкций в отношении ИРИ.